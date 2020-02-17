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اعتماد شركتين جديدتين لتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق

اعتماد شركتين جديدتين لتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، عن اعتماد شركتين جديدتين لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في المملكة، حيث قام وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز، نيابة عن الوزير، بتسليم كل من شركة محطة زيت الجري للمحروقات، وشركة النور المتحدة، شهادات تأهيل للبدء في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية وفقاً لمعايير التأهيل المعتمدة.

وأوضح الجماز خلال تسليم الشهادات أن الوزارة تهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج، لضمان تقديم خدمة متميزة للمسافرين والعابرين على الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن خدمات المحطات أصبحت تكاملية، بحيث يتم تطوير كل الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثيراً من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم ونظافتها.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركتين حرصهم على تطوير خدمات المحطات ومراكز الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة وملاءمة للتطور الذي تشهده المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

وبتأهيل هاتين الشركتين يرتفع عدد الشركات التي أهلتها الوزارة إلى 20 شركة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، إضافةً إلى أن هناك شركات متقدمة للتأهيل جارٍ العمل على تأهيلها، علماً أن الوزارة قامت بإعداد معايير لتأهيل شركات متخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود.

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