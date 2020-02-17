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«الزكاة والدخل»: بدء تطبيق لائحة المكافآت للمبلغين عن المخالفات والتهرب الضريبي

«الزكاة والدخل»: بدء تطبيق لائحة المكافآت للمبلغين عن المخالفات والتهرب الضريبي
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، من غير موظفي الهيئة.

وشددت “الزكاة والدخل” على أن تطبيق القرار يأتي حرصاً منها على الحفاظ على الأموال العامة، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها، والعمل على تصحيح الوضع الزكوي والضريبي لدى المكلفين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات بسهولة ويسر عبر الخدمات الإلكترونية.

كما كشفت “الزكاة والدخل” عن أن عقوبات التهرب الضريبي تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، فيما تصل المكافأة لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة إلى 2,5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال.

وأكدت أنها تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، حيث يتم إخطار المُبَلّغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المُبلّغ عنها، مشددة على أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المُبلّغين بكل سرّية.

وأفادت بأن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالاً وطرقًا متعددة، منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين.

وأضافت أن هذه الأشكال تتضمن كذلك التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.

 

 

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