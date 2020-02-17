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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات أكثر من 2.4 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات أكثر من 2.4 مليار ريال
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تواصل – واس:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 35.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7872.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأندلس، والشرقية للتنمية، وسلامة، والفخارية، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب للتكافل، ومتطور، وباعظيم، ودار الأركان، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.96% و 3.43%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 382.44 نقطة ليقفل عند مستوى 7748.65 نقطة، وبتداولات تجاوزت 40 ريالا ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 ألف سهم تقاسمتها 2319 صفقة.

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