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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس أريتريا

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس أريتريا
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تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.
وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.
كما تم خلالها التأكيد على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – الوزير المرافق -، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي.
كما حضرها من الجانب الأريتري، معالي وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومعالي مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومعالي مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

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