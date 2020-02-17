الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فتح باب القبول على رتبتي جندي أول وجندي بقوات الأمن الخاصة.. رابط التقديم

فتح باب القبول على رتبتي جندي أول وجندي بقوات الأمن الخاصة.. رابط التقديم
0

تواصل- الرياض:

دعت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، المواطنين الراغبين في العمل لديها، للتقدم للالتحاق على رتبة “جندي أول” أو رتبة “جندي”؛ للعمل في المهام الميدانية لوحدات الأمن الخاصة.
وأكدت قوات الأمن الخاصة، أن باب التقديم والقبول إلكترونياً، سيكون مفتوحاً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من الأحد المقبل 29/6/1441هـ، وسيكون باب التقديم مفتوحا حتى الساعة 10 صباحاً من الخميس 3/7/1441هـ، وذلك عبر الرابط (هنا) .

 

وبجانب الشروط العامة للتجنيد، اشترط الإعلان ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً وألا يتجاوز 35 عاماً، وأن يكون غير متزوج، وأن يكون غير مصاب بالصرع أو بأي من الأمراض النفسية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب بتقدير جيد، وأن تكون دراسته انتظامية.

مواد ذات صلة

أمانة الرياض تعلن توفر 81 وظيفة هندسية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

أمانة الرياض تعلن توفر 81 وظيفة هندسية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

جامعة الباحة تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة.. رابط التقديم

جامعة الباحة تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة.. رابط التقديم

وظائف أكاديمية بـ«جامعة الملك خالد».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف أكاديمية بـ«جامعة الملك خالد».. التفاصيل ورابط التقديم

إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف «السجون»

إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف «السجون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>