فتح باب القبول على رتبتي جندي أول وجندي بقوات الأمن الخاصة.. رابط التقديم

تواصل- الرياض:

دعت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، المواطنين الراغبين في العمل لديها، للتقدم للالتحاق على رتبة “جندي أول” أو رتبة “جندي”؛ للعمل في المهام الميدانية لوحدات الأمن الخاصة.

وأكدت قوات الأمن الخاصة، أن باب التقديم والقبول إلكترونياً، سيكون مفتوحاً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من الأحد المقبل 29/6/1441هـ، وسيكون باب التقديم مفتوحا حتى الساعة 10 صباحاً من الخميس 3/7/1441هـ، وذلك عبر الرابط ( هنا ) .

وبجانب الشروط العامة للتجنيد، اشترط الإعلان ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً وألا يتجاوز 35 عاماً، وأن يكون غير متزوج، وأن يكون غير مصاب بالصرع أو بأي من الأمراض النفسية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب بتقدير جيد، وأن تكون دراسته انتظامية.