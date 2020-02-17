بالفيديو.. والد المختطَف «موسى الخنيزي» يعلن تطابق تحاليل الـDNA ويحدد موعد استلام ابنه

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قال علي الخنيزي والد المختطَف منذ 20 عاماً موسى الخنيزي: إن نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA التي أجراها بمقر الأدلة الجنائية ظهرت اليوم وأثبتت مطابقتها 100% مع ابنه “موسى”.

وأوضح والد الطفل المختطف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه عقب ظهور نتائج هذه التحاليل سيتوجه بها إلى النيابة العامة لاستكمال الأوراق لاستلام ابنه موسى، مؤكداً أنه سيلتقي بابنه اليوم وسيدور حوار بينهما.

وتابع قائلاً: “لم يكن يساورني أدنى شك بخصوص «موسى»، فالملامح والدم كلها عناصر تؤكد صحة نسبه إلى الأسرة، وبمشيئة الله بعد عصر اليوم ستكون هناك أخبار سارة تخص استلام ابني موسى، ونشكر كل من شاركنا الفرحة”.