شرطة الرياض: ضبط مواطن ومقيم امتهنا اقتحام المحلات وسرقة محتوياتها

تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متَهَمَينْ “مواطن ومقيم باكستاني الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر”، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهما باقتحام المحلات التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وأضاف المتحدث أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.