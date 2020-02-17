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«كفى» تنظم برنامجاً لطلاب وطالبات بحرة والجموم للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

«كفى» تنظم برنامجاً لطلاب وطالبات بحرة والجموم للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات
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تواصل – فريق التحرير:

بالتعاون مع فريق غيمة عطاء التطوعي، نظم الفريق التوعوي النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة برنامجاً توعوياً عن أضرار التدخين والمخدرات في متوسطة الجموم الأولى للبنات وذلك ضمن برنامج جيل للطالبات.

وأوضح مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أن البرنامج التوعوي والذي حضرته الأمهات استفادت منه 200 طالبة ومعلمة وقد شمل عرضا تعريفياً عن أضرار السموم مرفقاً بالإحصائيات والصور بالإضافة إلى رئة مسرطنة لمدخن فارق الحياة، وقد عبّرت الطالبات عن تأثرهن بما شاهدنه وسمعنه خلال البرنامج.

وفي السياق نفسه ضمن برنامج (المخدرات خطورة أمنية ومجتمعية) التي أطلقها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بالتعاون مع مكتب التعليم بالجموم قدّم فريق كفى التوعوي برنامج تثقيفي بمخاطر التدخين والمخدرات لطلاب متوسطة النواس بن سمعان، وثانوية ربعي بن عامر الثانوية بالجموم، حيث شهد اللقاء إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من المعلمين والطلاب، فيما شكر قائد المدارس الأستاذ وجدي البركاتي فريق كفى مقدماً لهم الدروع التذكارية.

 

 

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