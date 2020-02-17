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بالفيديو.. عودة «ملا» للأذان من داخل «مكبرية الحرم» بعد وعكة صحية

بالفيديو.. عودة «ملا» للأذان من داخل «مكبرية الحرم» بعد وعكة صحية
الشيخ علي بن أحمد ملا
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تواصل – مكة المكرمة:

رفع شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا؛ الأذان مساء أمس لصلاة العشاء، وذلك بعد تغيبه لفترة قصيرة بسبب عارض صحي ألمّ به أثناء أذان صلاة العشاء الخميس الماضي، مما اضطره للتوقف عن إكمال الأذان، وأكمله المؤذن هاشم السقاف.

ووثق مقطع فيديو قصير، من داخل المكبرية الخاصة بالمؤذنين؛ لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، وهو يرفع أذان صلاة العشاء مساء أمس، على كرسي، بعد العارض الصحيّ الذي تعرّض له الخميس الماضي أثناء أذان صلاة العشاء.

وطمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، الجميع على صحته، مشيراً إلى أنه بخير وبصحة جيدة، بعد الوعكة التي ألمت به.

 

 

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