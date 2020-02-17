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أخصائية تُصحح معلومة متداولة عن «دم الحجامة»

أخصائية تُصحح معلومة متداولة عن «دم الحجامة»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيلي والحجامة الدكتورة “أسماء ضياء الحاج”، أن دم الحجامة ليس فاسداً فساداً كلياً كما هو سائد بين أفراد المجتمع؛ لأن الدم الفاسد بمعناه الحقيقي يؤدي إلى هلاك الإنسان، ولكن بالمعنى المجازي هو أنه بالمقارنة مع الدم الوريدي فهو دم راكد وتتركز فيه كريات دم حمراء هرمة وكلسترول وأملاح ومسببات الآلام مثل أكسيد النيتريك.

وأوضحت دراسة علمية أجريت للمقارنة بين الدم المأخوذ من الوريد والدم المستخرج بعد الحجامة، أن هناك اختلافاً بينهما من حيث التركيب، حيث كان دم الحجامة يحوي نسبة أكبر من المواد كحمض اليوريك، والكولسترول، والدهون الثلاثية، في حين لم يختلف دم الحجامة كثيراً عن الدم الوريدي من حيث كريات الدم البيضاء، لكنه فاق الدم الوريدي بشكل كبير من حيث كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين.

ولفتت “الحاج” إلى أن دم الحجامة احتوى على نسبة أقل من الصفائح الدموية مقارنة بالدم الوريدي ، فيما أشارت دراسة أخرى أيضا إلى وجود “اختلافات معتبرة” بين دم الحجامة والدم الوريدي من حيث التركيب الكيميائي الحيوي، والهيماتولوجي، وتركيب عوامل المناعة”.

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