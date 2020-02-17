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وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة

وفاة معتمر هندي «ساجداً» أثناء صلاته في أحد مساجد مكة
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تواصل – فريق التحرير:

توفي معتمر هندي الجنسية (60 عامًا)، أمس الأحد، أثناء سجوده في صلاة العصر بمسجد السلام بحي جبل النور.

وفوجئ المصلون بأن المعتمر سجد في الركعة الثانية ولم يكمل صلاته وبقي ساجدًا حتى الانتهاء من الصلاة، وبعدها حاول المصلون إسعافه، وقاموا بطلب فرق الهلال الأحمر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت مصادر أن المعتمر الهندي حضر قبل عدة أيام لمكة المكرمة من أجل تأدية مناسك العمرة، وكان في زيارة لجبل النور وغار حراء، وصادف أن حل وقت صلاة العصر وهو بالقرب من مسجد السلام بحي جبل النور، فتوجه لأداء صلاة العصر بالمسجد.

وأثناء سجود المعتمر بالركعة الثانية لم يقم ويكمل الصلاة، وبقي ساجدًا، وعقب انتهاء المصلين من الصلاة حاول  المصلون إسعافه وتم طلب فريق طبي من الهلال الأحمر السعودي، حيث تأكد وفاته بشكل طبيعي، بسكتة قلبية.

وتولى مركز شرطة المعابدة ملف الحالة وتحويل الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفى الملك فيصل بالششه؛ من أجل استكمال كافة الإجراءات المتبعة وتسليم الجثة لذويه، وسط تهليل وتكبير ودعاء جماعة المسجد بحسن الخاتمة لهذا المعتمر – رحمه الله-.

 

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