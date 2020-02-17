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متحدث «الهلال الأحمر»: لم نُسجل أي إصابات في حريق العليا بالرياض

متحدث «الهلال الأحمر»: لم نُسجل أي إصابات في حريق العليا بالرياض
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تواصل – الرياض:

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة في الحريق، الذي نشب في مبنى بحي العليا.

وأضاف الجلاجل، أنه لم تكن هناك أي حالة طارئة سواء مرضية أو إصابة، في الحريق الذي اشتعل في أحد المباني الواقعة على طريق الملك فهد بحي العليا.

وأوضح أنه تم إرسال فرقتي إسعاف، عقب اشتعال الحريق للتمركز قريبًا من موقع الحادث، لتكونا على أهب الاستعداد لأي حالة طارئة.

وأبان متحدث الهلال الأحمر بالرياض، أن فرقتي الإسعاف بقيتا حتى انتهاء إطفاء الحريق، وعادتا مرة أخرى للمراكز الإسعافية التابعة لها.

الجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني، بالرياض، تمكنت، مساء أمس، من إخماد حريقٍ اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد دون أي إصابات.

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