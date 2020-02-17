والد «مخطوف الدمام»: لم نستلمه أو نَرَه حتى الآن.. وسنجري فحص الـ«DNA»

تواصل – الرياض:

قال والد الشاب موسى الخنيزي الذيابي المعروف بـ«مخطوف الدمام»، الذي تعرض لعملية اختطاف قبل عشرين سنة إنه لم يتم تسليمهم ابنهم حتى الآن، بالرغم من أنه تقدم لاستلامه من مقر إقامته لدى الجهات المختصة، التي تقوم باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وأوضح والد موسى – وفقاً لـ”المدينة”- أنه وصل إلى الدمام مساء (السبت) الماضي في وقت متأخر عائدا من رحلة عمل خارج البلاد، وتوجه صباح (الأحد) لشرطة الدمام، لاستكمال باقي الإجراءات وطُلب منه أيضا عينة تحليل دم لمطابقة حمض الـ«DNA» مع الشاب موسى بعد مطابقة عينة الدم مع والدته.

وأضاف علي الخنيزي: “هذه الإجراءات حتمية ولابد منها وأنا متأكد أنه ابني بإذن الله وسيعود لي”، مشيرا إلى أنه لم يتسن لهم رؤية ابنهم بعد، وأن الجهات المختصة تنتظر استكمال واستيفاء كل الشروط والإجراءات المطلوبة والمتبعة في هذه الحالات.