الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر تكشف عن تطورات جديدة في قضية الطفل «نسيم» المختطف منذ 24 عاماً

مصادر تكشف عن تطورات جديدة في قضية الطفل «نسيم» المختطف منذ 24 عاماً
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن شرطة المنطقة الشرقية ستعيد إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للمقيم اليمني نوري حبتور، والد الطفل نسيم المختطف من كورنيش الدمام منذ عام 1996، وذلك بناء على شكوك في أن الابن الثالث الذي عثر عليه مع المرأة المتهمة بخطف موسى الخنيزي وعلي العماري، ربما يكون ابنه.

وفيما راجع والد نسيم الشرطة أمس، بدأت الجهات المختصة التحقيق مع المتهمة للتعرف على هوية الطفل الثالث، وتم أخذ أقوال والد نسيم لإعادة فتح الملف مجددا، إذ إنه سبق أن تم فتح القضية منذ نحو 8 أشهر (رمضان الماضي)، وتم الحصول منه على عينة دم لإجراء تحاليل الحمض النووي عليها- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأشارت المصادر إلى أن والد نسيم الذي تم استدعاؤه إلى الشرطة في رمضان الماضي التقى الشاب المختطف علي العماري، ولم يتحدث معه بشكل مباشر، واعتقد في البداية أنه ابنه للتشابه في الشكل مع أبنائه، إلا أن التحاليل المخبرية نفت ذلك، وحسمت هويته لأبيه العماري.

مواد ذات صلة

الشرقية.. ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة العمالة الأجنبية تحت تهديد السلاح

الشرقية.. ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة العمالة الأجنبية تحت تهديد السلاح

الإطاحة بـ «وافدة» وصديقها سرقا مركبة في الدمام (فيديو)

الإطاحة بـ «وافدة» وصديقها سرقا مركبة في الدمام (فيديو)

الجبيل.. ضبط أربعيني أطلق النار على مواطن ثم هرب

الجبيل.. ضبط أربعيني أطلق النار على مواطن ثم هرب

4 جهات تُحقِّق في سقوط «البلاطة الخرسانية» على القطار

4 جهات تُحقِّق في سقوط «البلاطة الخرسانية» على القطار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة