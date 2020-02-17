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في عملية معقدة.. استئصال ورم بالدماغ لمريض في كامل وعيه بمدينة الملك عبدالله الطبية

في عملية معقدة.. استئصال ورم بالدماغ لمريض في كامل وعيه بمدينة الملك عبدالله الطبية
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تواصل – واس:

نجح بفضل الله فريق طبي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم بالدماغ لمريض وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي نظراً لوجود الورم بمنطقة وظيفية حساسة بالدماغ وذلك في عملية معقدة وخطيرة، حيث كان يعاني من صداع مزمن أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوصات اللازمة وجود ورم في الفص الصدغي الخلفي الأيسر من الدماغ، ونظراً لوقوع الورم في منطقة حساسة للنطق والحركة تقرر إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي.

وتكللت ولله الحمد العملية بالنجاح التام والتي استغرقت 6 ساعات وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية بفضل الله وغادر المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية.

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