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توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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