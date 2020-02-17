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تصرف صادم من صاحب محل تجاه سيارة متوقفة بالقرب من مقر عمله (فيديو)

تصرف صادم من صاحب محل تجاه سيارة متوقفة بالقرب من مقر عمله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم صاحب أحد المحال على دفع إحدى السیارات بعیدا، مستخدما سیارته في ذلك، بعد أن أوقفھا مالكھا أمام باب محله، ما تسبب في تضرره السيارة وإعاقة حركة السير وسط الطريق.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام صاحب المحل بدفع السیارة حتى أوصلھا إلى وسط الشارع.

كما ظهر خلال المقطع تهديده لأي شخص يقف أمام محله، فيما ترددت أنباء أنه تم القبض عليه من الجهات المعنية لمباشرة الحادث.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل”، التحقق من مكان أو توقيت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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