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أمانة الرياض تعلن توفر 81 وظيفة هندسية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم

أمانة الرياض تعلن توفر 81 وظيفة هندسية وإدارية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن توفر 81 وظيفة شاغرة “هندسية وإدارية”، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت أن الوظائف هي: ثماني وظائف على المرتبة السادسة، و42 وظيفة على المرتبة السابعة، و24 أخرى على المرتبة الثامنة، وسبع وظائف على التاسعة.

ودعت الأمانة، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها.

وأضافت أن استقبال الطلبات يبدأ الأحد، الموافق 29/ 6/ 1441هـ، حتى مساء السبت 5/ 7/ 1441هـ، من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

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