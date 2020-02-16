«التجارة» تحدد البيانات الواجب توافرها في «الفاتورة الإلكترونية»

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية، اليوم الأحد، عن أبرز البيانات التي يجب أن تتوفر في الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقاً للمادة 8 من النظام والمادة 8 من اللائحة.

وأوضحت الوزارة، أن المتجر الإلكتروني مطالب بتقديم فاتورة قابلة للحفظ للمتسوق الإلكتروني، والتي تتضمّن: اسم موفر الخدمة “التاجر والممارس”، وصف المنتج أو الخدمة، تاريخ التعاقد.

وأضافت وزارة التجارة، أنه يجب أن تتضمّن الفاتورة الإلكترونية القابلة للحفظ؛ السعر الإجمالي شاملا الرسوم والضرائب، موعد ومكان توصيل المنتج أو تقديم الخدمة مع اسم الناقل، وكذلك أحكام الاستبدال والاسترجاع.