بمشاركة منسوبيها.. «التعليم» تعلن عن برنامج شامل لدعم «تعداد 2020»

واصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن برنامج شامل لمشاركة الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ مشروعها “تعداد السعودية 2020″، كما أعلنت عن منح منسوبيها من “المعلمين” فرصة المشاركة في تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع المتمثلة في أعمالهم كمراقبين ميدانين، وباحثين، ومفتشين، والذين من المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 60 ألف معلم، إضافة لبعض المشاركين من جهات أخرى.

ويتضمن البرنامج التعريف بموعد انطلاق مشروع التعداد، وأهميته ومنافعه ودوره الكبير والمهم في دعم التنمية الوطنية، وكذلك تنفيذ خطة عمل داخل الجامعات والمدارس تستهدف التوعية المباشرة من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية الموجهة للطلاب على اختلاف مستوياتهم.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة “تعداد السعودية 2020″، الذي سينطلق مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.