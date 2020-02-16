جالاكسي Watch Active 2.. ساعة ذكية منخفضة التكلفة من سامسونغ

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة ومزود بتقنية LTE من ساعتها الذكية غالاكسي Watch Active 2.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الإصدار الجديد المصنوع من الألومنيوم يمثل مدخلاً غير مكلف إلى عالم الساعات الذكية المزودة بتقنية LTE.

وأوضحت شركة سامسونج أن إصدار الألومنيوم الجديد المزود بتقنية LTE من ساعة غالاكسي Watch Active 2 يتوافر في أربعة ألوان رائعة وبمقاسين مختلفين، وتبلغ تكلفة الموديل 40 ملم حوالي 349 يورو والموديل 44 ملم حوالي 369 يورو، كما تمتاز ساعة سامسونغ غالاكسي Watch Active 2 بتصميم أنيق والعديد من الوظائف المفيدة لتسجيل الأنشطة الرياضية والبدنية، كما تتضمن مستشعر لقياس نبضات القلب، بالإضافة إلى مقاومة الماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP68.

وتتضمن باقة التجهيزات التقنية لساعة سامسونغ جالاكسي Watch Active 2 على شاشة Super AMOLED قياس 1.2 بوصة تعمل بدقة وضوح 360×360 بيكسل وتعرض 16 مليون لون.

هذا وأوضحت الشركة الكورية أيضا عن توافر إصدار الألومنيوم المزود بتقنية LTE من ساعتها الذكية جالاكسي Watch Active 2 في الأسواق العالمية اعتباراً من الآن.