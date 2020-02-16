الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمانة مكة تزيل الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية

أمانة مكة تزيل الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأحد، إزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية بمكة المكرمة، وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق للحركة المرورية.

وتهدف أعمال الإزالة التي تنفذها الأمانة إلى تحسين المشهد البصري، وتنظيم الحركة المرورية بشوارع مكة المكرمة وطرقها، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، وضمان التزام المنشآت والمباني بالأنظمة واللوائح.

وكانت الأمانة قد بدأت بإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية، إضافةً إلى الإشغالات غير المرخصة في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة الصبات وأعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

مواد ذات صلة

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «ضحية الشيول» بمكة

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «ضحية الشيول» بمكة

مكة.. حادث على «الدائري الثالث» يُسفر عن إصابات وإعاقة للحركة المرورية

مكة.. حادث على «الدائري الثالث» يُسفر عن إصابات وإعاقة للحركة المرورية

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً

مكة.. إصابة 7 أشخاص في تصادم مروع داخل «أنفاق المسفلة»

مكة.. إصابة 7 أشخاص في تصادم مروع داخل «أنفاق المسفلة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة