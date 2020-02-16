أمانة مكة تزيل الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية

تواصل – فريق التحرير:

قررت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأحد، إزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المباني السكنية وبعض الجهات الحكومية بمكة المكرمة، وذلك لما تشكله من تشوه بصري وتضييق للحركة المرورية.

وتهدف أعمال الإزالة التي تنفذها الأمانة إلى تحسين المشهد البصري، وتنظيم الحركة المرورية بشوارع مكة المكرمة وطرقها، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، وضمان التزام المنشآت والمباني بالأنظمة واللوائح.

وكانت الأمانة قد بدأت بإزالة الحواجز الخرسانية العشوائية حول المجمعات السكنية وبعض المباني التابعة لجهات حكومية، إضافةً إلى الإشغالات غير المرخصة في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري، ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة الصبات وأعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.