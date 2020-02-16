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طالب «كفيف» يفاجئ معلمه بتصرف مثالي.. إشادة كبيرة من المغردين

طالب «كفيف» يفاجئ معلمه بتصرف مثالي.. إشادة كبيرة من المغردين
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب طالب كفيف مثالا في الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة، بحرصه على الحضور لقاعة المحاضرات باكرا قبل موعد المحاضرة بنصف ساعة.

ونشر د. تركي الظفيري، مستشار العلاقات العامة، صور للطالب وعلق عليها بقوله: “أتيت للقاعة باكراً هذا الصباح.. وإذ بهذا الشاب الذي فقد بصره ولم يفقد بصيرته، يأتي للقاعة قبل موعد المحاضرة بنصف ساعة، يستمع لتسجل محاضرات سابقة لمراجعتها.. أمطروه بدعواتكم”.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء تويتر مع حالة الطالب المجتهد رغم ظروفه الصحية وفقدانه بصره، فيما قدم آخرون حلولا ومقترحات لعلاجه واسترداد بصره.

 

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