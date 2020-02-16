المحاكم العمالية تُصدر 4199 حكماً الشهر الماضي.. 60% منها لقضايا الأجور

تواصل – واس:

أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 4199 حكماً خلال جمادى الأولى 1441هـ، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 60% من إجمالي الأحكام.

وأوضحت وزارة العدل، أن المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة تراوح بين 133و389 حكمًا في اليوم، بمتوسط 210 أحكام في اليوم، وجاءت نسبة 69% من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

هذا وأسهمت التطورات الإجرائية والتشريعات القضائية في المحاكم العمالية، وما تضمنته من خدمات نوعيّة مبتكرة يسرت على المستفيدين واختصرت الوقت والجهد عليهم، في ارتفاع الأحكام العمالية خلال شهر جمادى الأولى الماضي 124%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.