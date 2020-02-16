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وزير الطاقة: المملكة ستُصدر الغاز قريباً

وزير الطاقة: المملكة ستُصدر الغاز قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن برنامج وطني سيتم تنفيذه وفق خطة طريق خلال الشهرين المقبلين يتعلق باقتصاد الكربون الدائري، وذلك بمشاركة عدة جهات منها “أرامكو” و”سابك”.

وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح “مؤتمر سابك 2020” اليوم الأحد، إلى أنه قريبا سيتم الإفصاح عن أمر سيكون مفخرة لكل من عمل في القطاع، وخاصة في شركة “أرامكو”، لافتا إلى أن المملكة ستكون لديها الإمكانية لتصدير الغاز قريباً.

وشدّد الأمير عبد العزيز على طموح المملكة لاستغلال المواد الهيدروكربونية بشكل أمثل، بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول والغاز، التي ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر تزود المملكة بجميع احتياجاتها.

ولفت إلى أن الهدف من توسعة نطاق عمل الوزارة هو أن تصبح المملكة رائدة في جميع مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصادان المحلي والعالمي في المستقبل.

 

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