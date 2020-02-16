طريقة إظهار محادثات «واتس آب» على شكل إشعار عائم

تواصل – وكالات:
التطبيق مجاني ويمكن تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي بكل سهولة، كما وأن آلية استخدامه بسيطة وسنحصل على نفس الإشعارات التي يوفرها تطبيق مسنجر فيس بوك في التطبيقات التي لا تدعم الإشعار العائم. يدعم تطبيق Flychat العديد من تطبيقات المحادثة المعروفة على مستوى العالم، ويمكنكم الاختيار من بينها وتفعيلها في الهاتف بكل سهولة.
كيفية استخدام وتفعيل تطبيق Flychat
نتوجه إلى متجر جوجل بلاي من أجل تحميل تطبيق Flychat حيث يمكن تحميله بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم على عملية التحميل والتثبيت.
بمجرد تثبيت التطبيق وتشغيل سيطلب منا بعض الصلاحيات من أجل أن يبدأ التطبيق بالعمل في الهاتف، وهي صلاحيات ضرورية لا بد من منحها للتطبيق ليؤدي وظيفته بنجاح وبدون أي مشاكل.
منح الصلاحيات لتطبيق flychat 2
سيظهر لنا في الواجهة الرئيسية للتطبيق كافة تطبيقات المحادثة التي نمتلكها في الهاتف، فيكفي فقط اختيار تطبيق الواتس آب ومن ثم تفعيل التطبيق بشكل مباشر من داخل تطبيق Flychat
الواجهة الرئيسية لتطبيق flychat 3
الآن بعد الانتهاء من تفعيل الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب، فبمجرد أن يرسل لنا شخص ما رسالة في حسابنا سنلاحظ أن هذه الرسالة ستظهر كإشعار عائم كما هو الحال مع رسائل المسنجر والخاصية التي يتمتع بها ذلك التطبيق.
يمكنكم التلاعب في إعدادات وشكل وخصائص هذا الإشعار العائم من خلال النقر على كلمة إعدادات الموجودة على تطبيق الواتس آب داخل تطبيق فلاي شات ويمكن التحكم بالإشعار العائم من خلال عدة إعدادات يوفرها لنا التطبيق.
بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على هدفنا الذي نريد ونكون قد فعّلنا خاصية الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب كما هو في تطبيق المسنجر وبشكل يعطي أكثر فاعلية ومكرونة في استخدام تطبيق الواتس آب وغيرها من التطبيقات في آنٍ واحد.