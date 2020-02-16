إليك قائمة بالأطعمة الغنية بـ«فيتامين ب» لتقوية جهاز المناعة

تواصل- فريق التحرير:

يحتوي فيتامين ب على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو يساعد على التركيز وتقوية جهاز المناعة وله العديد من الفوائد الأخرى، وهو يوجد في أهم الأطعمة التي نتناولها يومياً والمفيدة لصحة أجسامنا، والمهمة للمرأة في فترة الحمل والولادة ولصحة الجنين، وفيما يلي فوائد فيتامين ب للجسم كله، وأين يوجد كل نوع من أنواعه.

فيتامين ب1 (الثيامين)، يوجد في السبانخ، والخس، والحليب، والبطيخ، والطماطم، وبذور دوار الشمس واللب السوري

فيتامين ب2 (الريبوفلافين)، يوجد في البروكلي والمحار والبيض والمشوم وكبد العجل

فيتامين ب3 (النياسين)، يوجد في الجمبري والتونة وصدور الدجاج والطماطم والبطاطس والسبانخ

فيتامين ب5 (البانتوثينيك)، يوجد في القرنبيط والملفوف وحليب الصويا والسلمون

فيتامين ب6 (البيريدوكسين)، صدور الدجاج والأرز الأبيض، والسبانخ والبطاطس والطماطم والموز

فيتامين ب7 (البيوتين)، صفار البيض وكبد العجل وكلى الدجاج والسمك والموز والبطاطس أو البطاطا ودقيق الشوفان

فيتامين ب9 (حمض الفوليك)، اللوبيا الخضراء و الفاصوليا والبامية والإسبراجوس

فيتامين ب12، المحار والبيض والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء والحليب

يدخل فيتامين ب إلى الجسم ولكن لا يُمتص منه إلا القليل، لهذا فإنه يقوم بتخزين ب9 في الجسم على هيئة حمض الفوليك في الكبد تحديداً، ويعاني البعض من نقص فيتامين ب في الجسم، بسبب سوء امتصاصه أو سوء التغذية السليمة

وهناك العديد من الفوائد لفيتامين ب المركب للجسم، وهي:

يحمي من تليف الكبد، ويقوي الكبد ويساعده على طرد السموم

يحمي من احمرار العين وحكة العين الناتجة عن الحساسية

يحمي فيتامين ب من الإصابة بالخرف والإصابة بمرض ألزهايمر

أيضاً: تنظيف الكبد من السموم بالمشروبات والأطعمة الطبيعية