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انسكاب مواد بترولية يتسبب في توقف الحركة المرورية بأحد طرق جنوب جدة (صور)

انسكاب مواد بترولية يتسبب في توقف الحركة المرورية بأحد طرق جنوب جدة (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

أدى انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب صباح اليوم، في توقف الحركة المرورية؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.

وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

 

 

 

 

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