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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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تنبيه من «البيئة» بشأن حركة أسراب الجراد في 4 مناطق

تنبيه من «البيئة» بشأن حركة أسراب الجراد في 4 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًا وإقليميًا.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى أنها تستعد للمكافحة عند جثوم الأسراب في الرياض والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محليًّا وإقليميًّا.

ونبهت الوزارة إلى أنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، مؤكدة أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.

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