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«أمانة الأحساء» توضح حقيقة إغلاق مدرستين أهليتين

«أمانة الأحساء» توضح حقيقة إغلاق مدرستين أهليتين
أمانة الأحساء
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت أمانة محافظة الأحساء بياناً توضح فيه حقيقة ما تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مدارس أهلية، ومسببات الإغلاق، مؤكدة أن ما تم إغلاقه ليس مدرستين أهليتين، بل منشأتان تقدمان خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مبانٍ مستأجرة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت الأمانة أن المنشأتين مخالفتان للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، ولا تطبقان الاشتراطات النظامية.

وأشارت الأمانة إلى أن اللجنة المشتركة المشكلة من محافظة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم، وأمانة الأحساء، أكدت استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، إذ يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.

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