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حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية للتمور السعودية.. توضيح من «المركز الوطني للنخيل»

حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية للتمور السعودية.. توضيح من «المركز الوطني للنخيل»
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تواصل – الرياض:

أكد المركز الوطني للنخيل والتمور، عدم صحة ما تم تداوله مؤخراً عن حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد التمور السعودية، موضحاً أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنشر على موقعها جميع الشركات “مصنّفة حسب الدولة”، التي لا تطبق شروط ومواصفات الهيئة، كما تطلب من الشركات تقديم طلب الخروج من القائمة بعد تزويد الهيئة بإجراءات ضبط الجودة لعدم تكرار المشكلة.

وأوضح المركز أن ما نشر يتعلق بأنه تم إيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات واحدة من الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المُحدث للهيئة.

وأبان المركز أنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يعمل على رفع مستوى سلامة التمور بشكل عام التي تباع بالأسواق المحلية أو المصدرة، آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتها لدى الهيئة، خاصةً أن البيانات معظمها من عام 2009.

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