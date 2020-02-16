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«الصحة» تؤكد: لا توجد أي حالة إصابة بـ «فيروس كورونا» داخل المملكة

«الصحة» تؤكد: لا توجد أي حالة إصابة بـ «فيروس كورونا» داخل المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد “Covid-19” في المملكة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ حتى الآن 67 ألف شخص، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8 آلاف، بينما توفي 1500 شخص.

وأضافت أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن أكثر من 5 آلاف مواطن ومقيم قادمِين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين.

وتابعت وزارة الصحة، أن تقييم منظمة الصحة العالمية للمخاطر من الفيروس عالي المستوى، مؤكدة أن الوزارة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.

 

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