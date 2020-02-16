الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الخارجية: للمملكة أجندة طموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين

وزير الخارجية: للمملكة أجندة طموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين
0

تواصل – واس:

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس السبت، أن المشهد في المنطقة ليس سلبيا وقاتما بشكل عام فالمملكة لديها رؤية 2030 وهي ماضية بها بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، ولديها أجندة طموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين، التي ستسعى خلالها لتحقيق فرص القرن الواحد والعشرين للجميع”.

وتناول وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة حوارية أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 56 الذي انطلقت أعماله أول أمس، بحضور ومشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، مواقف المملكة حيال أبرز الملفات الإقليمية والدولية، ففي الشأن الإيراني نفى سموه وجود أية اتصالات أو رسائل خاصة أو سرية مع إيران، متهمًا إياها بأنها تمارس سلوكًا مستهترًا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، مشيراً أن على إيران أن تغير سلوكها أولًا قبل مناقشة أي شيء آخر، مؤكدًا أنها الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص الموضوع اليمني، أكد سمو وزير الخارجية على موقف المملكة الدائم والداعم للحل السياسي، داعيًا الحوثيين أن يركزوا على مصالح اليمن لا على مصالح إيران، منوهًا بحرص المملكة على تخفيض التصعيد بالمنطقة.

وأشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية في المجالات كافة، موضحًا أن لدى المملكة قنوات جيّدة للحوار مع الكونغرس الأمريكي.

مواد ذات صلة

وزير الخارجية: ندعم فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل.. وإيران عدو الجميع

وزير الخارجية: ندعم فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل.. وإيران عدو الجميع

وزير الخارجية يبحث العلاقات الاستراتيحية مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يبحث العلاقات الاستراتيحية مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يُسلّم رئيس الجزائر دعوة رسمية من خادم الحرمين لزيارة المملكة

وزير الخارجية يُسلّم رئيس الجزائر دعوة رسمية من خادم الحرمين لزيارة المملكة

وزير الخارجية: فلسطين كانت ولا تزال القضية المركزية للمملكة

وزير الخارجية: فلسطين كانت ولا تزال القضية المركزية للمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة