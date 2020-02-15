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عاصفة «دينيس» تلغي مئات الرحلات الجوية في بريطانيا

عاصفة «دينيس» تلغي مئات الرحلات الجوية في بريطانيا
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تواصل – واس:

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تأثير عاصفة “دينيس” قد يكون أسوأ من عاصفة “سيارا”.

وأطلق المكتب مجموعة تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما توقع أن تشهد بريطانيا تساقطًا للأمطار تصل إلى 120-140 مم، ورياح تصل سرعتها لأكثر من 80 ميل/ساعة.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية من حدوث فيضانات وأمطار غزيرة وذوبان الثلوج، فيما تسببت العاصفة التي لم تبلغ ذروتها بعد، بإلغاء مئات الرحلات للخطوط الجوية التي تقلع من بريطانيا والرحلات الداخلية، وإلغاء مطار “جاتويك” بلندن 150 رحلة عودة و مغادرة.
ونصحت شركات السكك الحديدة بأن يكون الركاب على استعداد لأن تطرأ بعض التأخيرات والإلغاءات في خدماتها بسبب الفيضانات.

يُذكر أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا باللون الكهرماني “آمبر” من الأمطار في المناطق الشمالية والمناطق الجنوب غربية من الساعة 12 صباحًا من يوم السبت وإلى الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد، ومن الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 6 من مساء يوم الأحد.

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