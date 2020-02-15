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بسبب «كورونا».. شركة صينية تبني نفقاً يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتعقيم موظفيها

بسبب «كورونا».. شركة صينية تبني نفقاً يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتعقيم موظفيها
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تواصل – وكالات:

قامت شركة صينية ببناء نفق مزود بأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لرش العمال بالمطهرات أثناء سيرهم في طريقهم إلى وظائفهم للوقاية من فيروس كورونا.

وتعود الشركات في الصين ببطء إلى العمل هذا الأسبوع، بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة. وأبلغت الصين يوم الجمعة عن 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكدت وفاة 121 شخصاً آخرين بسبب الفيروس القاتل.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصا على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصا وأصيب به 2420 شخصا إضافيا، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.

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