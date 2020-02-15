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وزير الخارجية: لا يوجد أي اتصالات سرية مع إيران.. ويوجه رسالة للحوثيين

وزير الخارجية: لا يوجد أي اتصالات سرية مع إيران.. ويوجه رسالة للحوثيين
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تواصل – فريق التحرير:

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وجود أي اتصالات سرية للمملكة مع إيران، مؤكداً أن إيران تمارس سلوكاً مستهتراً في المنطقة يهدد الاقتصاد العالمي.

وأضاف فيصل بن فرحان، في كلمة له بـ”مؤتمر ميونيخ للأمن” اليوم السبت، أن المملكة مهتمة بخفض التصعيد في المنطقة، ورسالتها لإيران أن تغيّر سلوكها قبل مناقشة أي شيء آخر، نافياً إرسال المملكة أي رسائل سرية أو خاصة إلى إيران.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، جدّد وزير الخارجية تأكيده على أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، معبراً عن أمله في أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس مصالح إيران.

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