وفاة طالب ألقى بنفسه من نافذة مستشفى بجدة.. و«الصحة» تعلق

تواصل – فريق التحرير:

لفظ طالب مقيم يدرس في جامعة الملك عبد العزيز أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث في مستشفى الملك فهد بجدة.

وعلقت صحة جدة، على الحادث في بيان لها، بقولها إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية.

وأضافت: “اتُخذت جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس”.

وأوضحت أنه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، حسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسُجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت.

وتابعت صحة محافظة جدة أن الجهات الرسمية والأمنية باشرت الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم.