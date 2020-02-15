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بينها «التوك توك».. «المواصفات» تعلن حظر استيراد الدراجات والسيارات النارية

بينها «التوك توك».. «المواصفات» تعلن حظر استيراد الدراجات والسيارات النارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد التوك توك بالإضافة إلى مجموعة من الدراجات والسيارات النارية.

وتضمن قرار الحظر أيضا “الدراجات الآلية ثلاثية العجلات التي تُستخدم لنقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعدّ ضمن فئة الدراجات الآلية، إضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة إسطوانة محركها أقل من “125” مل أو ما يكافئها من دراجات كهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من “11” كيلوات ويكون وزنها أقل من 350 كجم”.

ويشمل قرار الحظر كذلك الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز اراتفاعها عن محور عجلاتها “50” سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة مهما كانت سعرتها وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10كم/س.

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