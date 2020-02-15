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300 رجل وامرأة يعلنون إسلامهم بأحد مساجد إندونيسيا

300 رجل وامرأة يعلنون إسلامهم بأحد مساجد إندونيسيا
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تواصل – وكالات:

أعلن 300 شخص من الرجال والنساء ينتمون لقبيلة واحدة إسلامهم داخل أحد المساجد في إندونيسيا، وتخليهم عن معتقد “الإحيائية” الذي كانوا يعتنقونه، وذلك داخل أحد المساجد في إندونيسيا.

وأُقيم حفل بمسجد الفرقان بمنطقة موروالي الشمالية، افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض شرح عن الدين الإسلامي، قبل أن يعلن الـ300 إسلامهم بشكل جماعي مرددين الشهادتين.

وينحدر الأشخاص الذين أسلموا حديثًا من قبيلة “تاو تاا وانا”، التي يعيش أفرادها في جبال “توكالا” بولاية سولاوسي الوسطى، وكانوا يعتنقون “الإحيائية” التي تنتشر في هذه المنطقة منذ 8 آلاف سنة.

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