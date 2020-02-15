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وظائف أكاديمية بـ«جامعة الملك خالد».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف أكاديمية بـ«جامعة الملك خالد».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية اليوم حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441- 1442هـ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في عدد من التخصصات العلمية والطبية ولإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط التي تمثلت في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

كما اشترطت الجامعة اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

وتتيح عمادة الموارد البشرية بوابة التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني اعتبارًا من يوم الأحد 22 / 06 / 1441 هـ الموافق 16 / 02 / 2020 م إلى نهاية يوم الخميس 26 / 06 / 1441 هـ الموافق 20 / 02 / 2020 م.
ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: (اضغط هنا).

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