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ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» في الصين.. وفاة 1519 و66 ألف إصابة

ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» في الصين.. وفاة 1519 و66 ألف إصابة
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تواصل – واس:

أعلنت السلطات الصينية السبت أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم السبت، بحياة 1519 شخصاً على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.

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