تقلبات جوية بعدة مناطق خلال ساعات.. أمطار وسحب رعدية

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس حالة من التقلبات الجوية على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة تتمثل في هطول أمطار وتكون للسحب الرعدية.

وتشهد الأجزاء الشمالية من المملكة مع ساعات عصر ومساء اليوم السبت بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بالأمطار”، وفقاً لـ”طقس العرب”.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة تكون أعلى من المعدلات في حدود 3-7 درجات مئوية في شمال وغرب المملكة، وحول إلى أقل من المعدلات بـ 2-4 درجات مئوية في باقي المناطق، كما تهطل زخات أمطار على أجزاء من غرب تبوك وأجزاء من جنوب غرب المملكة من الكامل حتى شمال أبها قد تمتد نحو السواحل وتكون سحب رعدية أحياناً.

ويتوقع هطول زخات من الأمطار على أجزاء من تبوك وشمال المدينة المنورة والجوف وحائل، فيما تنحسر الفرص عن جنوب غرب المملكة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، الجوف.