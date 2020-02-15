إصابة 18 شخصاً إثر انقلاب حافلة نقل جماعي في الرياض

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أسفر حادث انقلاب لحافلة نقل جماعي بحي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، عن إصابة 18 حالة بينها ثلاث حالات حرجة.

وباشرت فرق الإسعاف نقل 15 حالة من أصل 18 حالة بينها ثلاث حالات حرجة، صباح اليوم السبت، فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من أحد المواطنين في الساعة 11:24 من صباح السبت يفيد بوقوع الحادث، وتوجهت فرق التدخل السريع وفرق العناية، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، وصلت أول فرقة خلال تسع دقائق من ورود البلاغ.

وأضاف الجلاجل أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين منهم ثلاث حالات حرجة وحالة متوسطة و١٤ حالة طفيفة لعدة مستشفيات، بحسب الحالة؛ وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل.

وأشار متحدث الهلال الأحمر بالرياض أن ثلاث حالات تلقت العلاج في الموقع، ولم تكن تستدعي النقل الإسعافي.