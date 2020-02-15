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وادي الداوسر.. ضبط مواطن بحوزته 480 قارورة خمر مستورد

وادي الداوسر.. ضبط مواطن بحوزته 480 قارورة خمر مستورد
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات أمن الطرق بمركز الزهر بمحافظة وادي الدواسر، من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بحوزته 479 قارورة خمر مستورد محملة داخل مركبته.

وخلال تمركز دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر اشتبهت بمركبة (يوكن) تسير باتجاه منطقة نجران، فتم استيقافها، وعندما لم يستجب قائدها جرى التعامل معها وإيقافها بالقوة الجبرية.

وأضافت أنه بعد تفتيشها عثر بداخلها على 479 زجاجة مسكر مستورد، وعليه تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة المواطن والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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