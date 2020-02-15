مواطن يروي قصة استعادته «السمع والنطق» أثناء أدائه صلاة الجمعة (فيديو)

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دفعت الفرحة المواطن جمال الشهري، الذي ظل 55 عامًا يعاني من فقدان النطق والسمع، إلى ترديد الشهادتين بشكل مفاجئ، أثناء سماع صوت خطيب الجمعة لأول مرة في حياته.

وروى «الشهري» في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، تفاصيل الواقعة التي يصفها البعض بالمعجزة، فبسبب ارتفاع مفاجئ لدرجة الحرارة فقد “الشهري” النطق والسمع منذ طفولته، وأمام ذلك اعتاد رؤساؤه وزملاؤه في العمل على لفت انتباهه من خلال مصباح ضوئي، وبعد 55 سنة مع هذه المعاناة أنطقه الله فجأة أثناء أدائه صلاة الجمعة، وقال الشهري: «الله أكبر كانت أول ما سمعته.. بدأت أسمع وأردد وراء الإمام سورة الفاتحة، وبعد أن سلم الإمام وسلمت معه.. فتح الله علي وأنطقني.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».

وروى” الشهري” ردة فعل والدته، التي لم تعرف صوته حينما اتصل عليها، وهي تسمعه يتكلم لأول مرة، قائلا :”أمي قالت مين يكلمني.. قلت لها أنا أبوعلي.. قالت أبوعلي مين؟.. أنا لا أعرفك فقلت لها: أنا ولدك جمال الشهري.. فقالت: جمال كيف تتكلم؟.. أخذت خمس دقائق وهي تبكي من الفرحة”.

ويأمل جمال أن يمن الله على أفراد أسرته (ابن وأربع بنات) الذين يعانون من نفس الإعاقة، ما عدا اثنتين من البنات أن يمن عليهم بالشفاء.