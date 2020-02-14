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«العمل» ترد على مقطع متداول بشأن تعمّد تسجيل مخالفات ضد المحلات

«العمل» ترد على مقطع متداول بشأن تعمّد تسجيل مخالفات ضد المحلات
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها تتم بشكل مؤتمت كليًّا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونيًّا، وذلك ردًّا على ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن عمليات التفتيش الميداني.

وأكدت “العمل” أنها توفر آلية للاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونيًّا، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف لم يكن متواجدًا لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه؛ مؤكدة أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكّن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف، داعية إلى ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها؛ لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي فيه تعمّد مفتش العمل انتظار خروج الموظف من المحل (الذي يعمل به كسعودة) لأي ظرف، حتى يسجل مخالفة ضد المحل بـ20 ألف ريال، مما حدا به إلى إغلاق محله وتحويله لمتجر إلكتروني.

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