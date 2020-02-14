مصر.. اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

تواصل – وكالات:

أصدرت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.

ووفقا لـ”بي بي سي” ذكر البيان أن التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن “دون ظهور أي أعراض مرضية”، ولم يوضح البيان جنسية الحالة المصابة أو نوعها (رجل أم امرأة)، ومتى دخلت البلاد، والمنطقة التي تقطن فيها.

ونقلت السلطات الصحية في مصر المريض بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً، مشيرة إلى أن حالة الشخص المصاب “مستقرة تمامًا” في الوقت الراهن.