شرطة المدينة تطيح بعصابة ارتكبت 120 جريمة سرقة بقيمة 4 ملايين ريال

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أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، بعصابة تمتهن السرقات، حيث وصل عدد الجرائم المرتكبة إلى 120 حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، قد تَلَقّت بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة واستهداف المتهمين بها لمن يملكون الأموال دون ترك أثر لهم في مسرح الجريمة، حيث اتسم أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات.

وتم تشكيل فريق عمل متخصص ومحترف لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطط أمنية دقيقة ومحكمة، حيث تمكنت الجهات الأمنية، من الإطاحة بجميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة وبلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا.

وأسفرت مواجهتهم بالأدلة والقرائن عن اعترافهم بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة.