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«الزعاق» ينصح بفتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة خلال هذه الأيام

«الزعاق» ينصح بفتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة خلال هذه الأيام
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تواصل – الرياض:

قدم عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، نصيحة مهمة تتعلق بالبرودة، إذ ذكر أن فتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة، مهم لإخراج أثار الموجة الباردة، التي مرت بها معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال الزعاق في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر»: «يُستحسن خلال هذه الأيام فتح النوافذ والأبواب وقت الظهيرة؛ لإخراج البرودة المحتبسة داخل المنازل والأبنية»، مؤكدا أن آثار الموجة الباردة ما زالت لاصقة على الأشياء، والتهوية تُسّرع خروجها وتجدد الهواء العالق.

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