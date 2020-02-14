مقارنة بين هواتف سامسونج الجديدة جالاكسي إس 20.. أوجه التشابه والمميزات

تواصل – وكالات:

شهدت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حدثا خاصا، قبل أيام، حيث عرضت شركة سامسونج لسلسلة هواتفها الجديدة “Galaxy S20” وهي: Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra، إلى جانب الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي “جالاكسي ز فليب”.

تتوفر جميع الهواتف الثلاثة (Galaxy S20، Galaxy S20 Plus، Galaxy S20 Ultra) للطلب المسبق بدءًا من 21 فبراير الجاري، على أن تتوفر بالأسواق في 6 مارس (آذار) المقبل.

أما هاتف Galaxy Z Flip سيتوفر للطلب المسبق في 14 فبراير (شباط) الجاري، على أن يتوفر في الأسواق 21 فبراير الجاري أيضًا.

أوجه التشابه بين هواتف سلسلة “Galaxy S20”

تشترك الهواتف في مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والشاشة ذات معدل التحديث العالي 120 هرتز، ودعم معيار IP68 لمقاومة المياه، وعدم احتوائها على منفذ للسماعة جاك 3.5 ملم، مع دعم لشبكات الجيل الخامس والرابع وواي فاي وبلوتوث.

وفيما يلي مقارنة تفصيلية للهواتف الثلاث Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra، وفق ما أورد موقع “جي إس مارينا” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية:

هاتف “Samsung Galaxy S20”

1- شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.2 بوصات بدقة 3200× 1440 بكسل.

2- كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 12 و12 و 64 ميغابكسل لتسجيل فيديو بدقة 8k.

3- كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل بتسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

4- ذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت ودعم لبطاقة MicroSD حتى 1 تيرابايت.

5- بنظام أندرويد 10 وبطارية سعة 4000 ميللي أمبير ودعم الشحن السريع بقدرة والشحن اللاسلكي العكسي.

6- يتوفر بـ3 ألوان، وسعر يبدأ من 999 دولارًا ووزن 163 غرامًا.

هاتف “Samsung Galaxy S20 Plus”

1- شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.7 بوصات بدقة 3200× 1440 بكسل.

2- كاميرا خلفية رباعية العدسات (12، 12، 64، وعدسة للعمق ToF)

3- كاميرا أمامية

4- ذاكرة عشوائية سعة 8 أو 12 غيغابايت، حسب سعة التخزين الداخلية والشبكة التي يدعمها الهاتف سواء الجيل الرابع أو الخامس.

5- بنظام أندرويد 10، وبطارية 4500 ميللي أمبير، ودعم للشحن السريع واللاسلكي العكسي.

6- يتوفر بـ3 ألوان، بسعر يبدأ من 1199 دولارًا، ووزن 186 غرامًا.

هاتف “Samsung Galaxy S20 Ultra ”

1- شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.9 بوصات، بدقة 3200× 1440 بكسل.

2- كاميرا خلفية رباعية العدسات (108، 12، 48، وعدسة للعمق DepthVision.

3- كاميرا أمامية بدقة 40 ميغابكسل

4- ذاكرة عشوائية بسعة 12 و 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بـ3 خيارات (128، 256، 512) غيغابايت ودعم لبطاقة MicroSD حتى 1 تيرابايت

5- نظام أندرويد وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير

6- يتوفر باللونين الأسود والرمادي، ووزن 222 غرامًا، وسعر 1399 دولارًا.